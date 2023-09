TVP czy TVN? Polacy ocenili stacje telewizyjne

W najnowszym odcinku "Bazaru politycznego" zapytaliśmy Polaków, która stacja telewizyjna jest według nich najbardziej wiarygodna. - Szczujnia jakich mało, oszuści jakich mało. Są tylko za PiS-em - tak na targowisku wypowiadają się o TVP. Złe opinie słyszymy też o TVN. - W TVN mówią nieprawdę. Kłamią, kłamią - mówią w Mińsku Mazowieckim. - Ja nie włączam TVP. Jeszcze nie widziałam spotu z opcji innej niż Kaczyńskiego. Były wybory prezydenckie, nie widziałam innych kandydatów - twierdzi pani spotkana na bazarze. - Bzdury są tylko w TVN - odpowiada jej inna kobieta. - Wybieram Polsat, bo ma wypośrodkowane informacje - twierdzi z kolei następna osoba. - Ja mam porównanie. W TVP to, co oni mówią, to jest jedno kłamstwo i szczucie na ludzi - słyszymy od kolejnej wypowiadającej się. - Jak oglądam "Wiadomości" i "Fakty", jak coś jest przesadzone, to przełączam się na inną stację. Polsat wydaje mi się taką stonowaną stacją - podsumowuje następna rozmówczyni.