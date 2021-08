TVN skomentował spięcie na wizji. Przywołali niewygodne fakty z przeszłości

- To dość wyjątkowa sytuacja, gdy odpowiedzią jest stawianie obraźliwych zarzutów. Za to wyjątkowym komfortem jest to, że nasi reporterzy mogą powtórzyć to, co mówili np. pięć lat temu i to wciąż jest prawda. Politykom zgadzanie się z tym, co sami mówili pięć lat temu zdarza się rzadziej - stwierdził Piotr Kraśko, zapowiadając materiał Jakuba Sobieniowskiego. Jego autor już na wstępie nawiązał do piątkowej sytuacji na antenie i przyznał rację swojej redakcyjnej koleżance.