TVN rozzłościł prawicowe media. Jednym zdjeciem

Joachim Brudziński na tle swastyk - tak "Fakty" TVN zapowiedziały materiał o czwartkowym posiedzeniu Sejmu, podczas którego nowy minister spraw wewnętrznych i administracji odniósł się do sprawy polskich noeonazistów. Na reakcje prawicowych mediów nie trzeba było długo czekać.

Nie tylko paski TVP są szeroko komentowane w sieci. Zdjęcie z czwartkowego wydania "Faktów" TVN też szybko trafiło do mediów społecznościowych. "Skandaliczna grafika" - tak "Do Rzeczy" odniósło się do kreacji "Faktów" TVN. Zdaniem tygodnika stacja "hiperbolizuje problem neonazizmu w Polsce".