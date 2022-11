Tusk żartował z seksu i Kaczyńskiego. Riposta rzecznika PiS

Donald Tusk kąśliwie żartował z Jarosława Kaczyńskiego mówiąc, że zna się na seksie jak prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na gospodarce. Odnosił się w ten sposób do wątków dot. seksualności w wystąpieniach prezesa Prawa i Sprawiedliwości. O komentarz Michał Wróblewski zapytał w programie "Tłit" Radosława Fogla, rzecznika PiS. - Jest takie określenie "ciarki wstydu" i ono pasuje do tego, co opublikował Donald Tusk - powiedział Radosław Fogiel - Mam dwa przemyślenia. Niespecjalnie warto to komentować. Z jednej strony widziałem, i są to moim zdaniem dobrze oceniające opinie, że to styl pijanego wujka na weselu. Nie wiem czy Donald Tusk jest zamknięty w bańce światopoglądowej i zależy mu na mówieniu do najtwardszych zwolenników. Druga rzecz, jeśli chodzi o powagę polityka, to jeżeli za parę lat będziemy mówić o dzisiejszej sytuacji i wojnie w Ukrainie, która jak wierzę zakończy się zwycięstwem Ukrainy, politycy będą pytani co robili, gdy na Polskę spadła rakieta. Co powie Tusk? Że wrzucał opublikował żenujące filmiki na Twitterze - skomentował rzecznik PiS. Michał Wróblewski zacytował posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, według której liderzy PiS i PO mają żarty na poziomie "wujka z wesela". - Ja jednak w przeciwieństwie do koleżanki posłanki nie stawiałbym znaku równości

