Tusk zapowiedział rządową "harówkę". Tajemniczy zespół "już gotowy"

Donald Tusk w podbiałostockim Kleosinie zapowiedział "harówkę" na pierwsze 100 dni powyborczego rządu. Jednym z jej głównych celów ma być "rozliczenie" Prawa i Sprawiedliwości. - Mamy powołany "zespół 100 dni", który będzie przeprowadzał kontrolę i audyt we wszystkich resortach - choćby w kwestii zboża - mówiła w programie "Tłit" Izabela Leszczyna z PO. Posłanka wskazała, że w tej sprawie winni są m.in. minister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, którzy "nie dopełnili obowiązków". Leszczyna wskazała, że PO zajmie się też odblokowaniem funduszy unijnych, co "nie jest fizyką kwantową". - Przecież my mamy deficyt na poziomie 200 mld złotych. Jak kania dżdżu potrzebujemy pieniędzy unijnych. Wtedy nam spadnie koszt obsługi długu. Czy pan rozumie, że my za to płacimy 100 mld złotych? - pytała retorycznie Leszczyna.