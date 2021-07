Tusk zagrożeniem dla Hołowni? Ekspert o "rzeczywistym wyzwaniu" lidera Polski 2050

Polska 2050 jest wiceliderem sondaży. Czy po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki Szymon Hołownia utrzyma tę pozycję? - To jest rzeczywiście wyzwanie dla niego. Hołownia był bardzo rozczarowany przegraną i konkurencją ze strony Rafała Trzaskowskiego. A tutaj mamy do czynienia z powrotem osoby, która ma znacznie silniejszy status po stronie opozycyjnej - komentował w programie "Newsroom WP" dr Tomasz Płudowski, socjolog z Collegium Civitas. - Pozycja innych partii opozycyjnych na pewno będzie słabsza, ale zobaczymy jeszcze jak Donald Tusk będzie pozycjonował te partie. Czy będzie szedł "szeroką ławą", czy wybierze sobie wąski skrawek. Patrząc na sobotnie przemówienie, widać, że Tusk kładł aspekt na sprawy ekonomiczne, a nie światopoglądowe. (...) To była retoryka, która częściowo była powtórzeniem retoryki Prawa i Sprawiedliwości, czyli odwołanie się do czynnika ekonomicznego. Dług, danina, drożyzna, to są elementy finansowe - podsumował dr Płudowski.