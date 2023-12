Tusk zagrał nieetycznie w expose? Ekspert nie widzi problemu

We wtorek w expose Donald Tusk zacytował "Manifest zwykłego, szarego człowieka", czyli Piotra Szczęsnego, który w 2017 r. dokonał samospalenia w centrum Warszawy. Wielu ekspertów, psychologów i terapeutów, bardzo krytykowało ten zabieg. Dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku, uważa to za kontrowersyjne, ale nie niedopuszczalne. - To się mieści (w standardzie formatu – red.). (…) Tusk chciał "ustawić pod ścianą" Prawo i Sprawiedliwość i to zrobił. (…) Zawsze pojawią się ludzie, którzy powiedzą: "tak nie można. (…) Co do psychologów i ich reakcji (na expose – red.) - jakoś nie słyszałem, jak się oburzali osiem lat wstecz - podsumował ekspert w programie "Newsroom WP".