Tusk wywołał Macierewicza. Były minister natychmiast zareagował

W trakcie swojego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk zwrócił się do Antoniego Macierewicza. Na jego reakcję nie trzeba było długo czekać. Były szef MON wszedł na mównice i domagał się możliwości zabrania głosu. Do porządku przywoływała go wicemarszałkini Monika Wielichowska (KO)