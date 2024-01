"Doili ojczyznę bez umiaru". Tusk odnosi się do informacji Wirtualnej Polski

- Pan Olechowski - Jarosław Olechwoski - jest kilku Olechowskich w życiu publicznym, więc żeby było jasne. To ten, który odpowiadał za informację, czyli propagandę i kłamstwa w Telewizji publicznej. Ten, który z tytułu funkcji dyrektora TAI w 2023 zarobił prawie półtora miliona złotych. Półtora miliona za organizowanie kłamstwa na skalę największą w Polskiej historii. W momencie, w którym to koryto zostało od niego odsunięte, to wiecie gdzie się znalazł? W banku. Jest teraz doradcą zarządu w banku. Koledzy załatwili. Koledzy, którzy jeszcze przez chwilę w tych bankach decydują - powiedział Tusk.