Tusk wyeliminuje konkurenta? "Dąży do rozbicia"

Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się najwyższym poparciem Polaków - wynika z nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jednak obóz rządzący nie może być spokojny i w pełni zadowolony. W stosunku do poprzedniego badania traci nie tylko minimalnie poparcie, ale również trzy mandaty i do samodzielnych rządów w kolejnej kadencji PiS "brakuje aż 40 posłów". - Od jakiegoś odnotowujemy delikatne trendy spadkowe obozu rządzącego i bardzo delikatne trendy wzrostowe Koalicji Obywatelskiej - komentuje sondaż WP dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka wypowiedziała się też o potencjalnych koalicjach, jakie mogą zostać zawiązane po wyborach. - PSL-owi opłaca się wejść w koalicję z Szymonem Hołownią. Te dwa podmioty by na takiej koalicji skorzystały - powiedziała politolog, dodając, że inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską i Lewicę. - Donald Tusk raczej dąży do tego, żeby Lewicę rozbić, wyeliminować, zmarginalizować partię Razem, przejąć część elektoratu i działaczy lewicowych. Ten duet z Lewicą byłby bardzo trudny - wskazała ekspertka.

