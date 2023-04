Tusk wycina posła PO. Wypada z list za słowa w TVP Info

Sytuacja posła skomplikowała się w lipcu 2022 roku. To wtedy Tomasz Lenz - szef regionu kujawsko-pomorskiego - na antenie TVP INFO zasugerował, że 13. i 14. emerytura powinny zostać na czas walki z inflacją zawieszone. - Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływu pieniądza na rynek. Czyli może zawiesić "czternastkę" i "piętnastkę" i powiedzieć: "wypłacimy te pieniądze, ale z opóźnieniem, za kilkanaście miesięcy" - mówił Lenz. Stwierdził też, że to m.in. emeryci "nakręcają" inflację przez to, że mają więcej pieniędzy.