Tusk może znów wyjechać? Jest głos z koalicji

Donald Tusk ma niedługo oficjalnie zaproponować kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję szefowej Komisji Europejskiej - poinformowało radio RMF FM. Mimo to politycy PiS wciąż próbują przekonać opinie publiczną, że to właśnie lider Platformy Obywatelskiej planuje zostać szefem KE. - Nie słyszałem takich propozycji. Jest taki rodzaj niepisanej zasady w Brukseli, że jak ktoś już miał jedną z tych czołowych posad europejskich, to raczej nie wraca na inną. Oczywiście każdą zasadę tego typu można zmienić. Donald Tusk ma silniejsze karty, żeby uczestniczyć w rozgrywce o najwyższe posady w Brukseli, ale niekoniecznie to będzie dotyczyć jego osoby - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

