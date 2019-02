"Tusk wraca". Okładki tygodników

Dziennikarze tygodnika "Wprost" piszą, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki jest przesądzony. Sugerują też, że to problem dla lidera PO Grzegorza Schetyny. Z kolei reporterzy "Do Rzeczy" prześwietlają działalność Geralda Birgfellnera.

W najnowszym numerze tygodnika "Sieci” można przeczytać teksty m.in. o ataku na św. Jana Pawła II, na którego - jak pisze tygodnik - "ma być zrzucona wina za tolerowanie i tuszowanie skandali homoseksualno-pedofilskich w kościele". "Nagonka właśnie ruszyła" - twierdzi dziennikarz Grzegorz Górny. W tygodniku także o powrocie komunistów na tablice z nazwami warszawskich ulic, a także "jak Donald Tusk daje się we znaki Europejczykom".

Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule "Z nożem w zębach” opisują sposób działania zaangażowanego w sprawę tzw. "taśm Kaczyńskiego” mec. Romana Giertycha. "Roman Giertych – adwokat, polityk i biznesmen w jednym. Kim jest przede wszystkim? Hierarchia bywa różna, w zależności od sytuacji. Wykonując zawód adwokata, robi biznes w polityce. Niby porusza się po jej obrzeżach, ale wciąż jest gotowy wrócić na dobre. I powalczyć o najwyższą stawkę" - piszą.

Zdaniem dziennikarzy Giertych odgrywa rolę nie tylko pełnomocnika Geralda Birgfellnera, lecz także narratora, "reżysera" sprawy opisywanej przez "Gazetę Wyborczą”. "Oprócz chwalenia się wiedzą o kolejnych wątkach stara się podgrzewać atmosferę" - czytamy. W artykule zacytowano jednego z przedstawicieli warszawskiej palestry, który tak ocenił działania mecenasa: "Od dawna twierdzę, że Roman Giertych jest przede wszystkim politykiem. Jest wręcz politycznym narkomanem. Jako prawnik komercjalizuje swoje nazwisko. Wszystko po to, by do polityki wrócić".

Kim pan jest, panie Birgfellner

– Bohater cyklu publikacji "Gazety Wyborczej” Gerald Birgfellner nie jest wielkim deweloperem ani liczącym się graczem na zachodnim rynku. Uważano go za człowieka do "zadań specjalnych”– piszą Wojciech Wybranowski i Andrzej Niewiadowski z Bratysławy w artykule "Austriak we mgle” w tygodniku "Do Rzeczy".

– Atakowanie pomniejszych polityków prawicy nie przyniosło efektu. Rzekoma "afera spółki Srebrna” ma więc zniszczyć serce i mózg rządów PiS – Jarosława Kaczyńskiego – pisze z kolei Piotr Gociek w tekście "Cel: Kaczyński”.

– Organizacja irańskiego szczytu nie była Polsce do niczego potrzebna. Jeśli liczyliśmy w zamian choćby na poklepanie po plecach, to niesłusznie – zauważa zaś Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Jaka brzydka katastrofa”.

Tusk wraca

"Nowy projekt polityczny Donalda Tuska ma ruszyć tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mimo to, wysłannicy byłego premiera już zaczęli dyskretny objazd po kraju" - piszą dziennikarze tygodnika "Wprost". Z kolei "Newsweek" dodaje, że "Grzegorz Schetyna bardzo chce pokonać PiS i rządzić, ale obawia się, że Donald Tusk wróci do kraju i to on będzie rozdawał karty".

"Platforma Obywatelska nie kładzie na stół żadnej oferty dla kraju" - mówi tygodnikowi "Wprost" Rafał Dutkiewicz, były prezydent Wrocławia.

Z kolei o tym, że Adam Bielan i Michał Kamiński, dwaj politycy, którzy w przeszłości robili PR dla PiS, mogą zetrzeć się w kampanii przed wyborami do europarlamentu, piszą Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.