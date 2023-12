Tusk wita się w Brukseli. "Polska wróciła do Europy"

- Polska wróciła do Europy i jest to dla mnie najważniejsza chwila w moim życiu politycznym - powiedział w środę premier Donald Tusk tuż przed szczytem UE w Brukseli. Zaraz po zaprzysiężeniu rządu w Pałacu Prezydenckim Donald Tusk wyruszył w pierwszą podróż zagraniczną. Przyleciał do Brukseli, gdzie bierze udział m.in. w posiedzeniu Rady Europejskiej i szczycie UE-Bałkany Zachodnie. Natomiast w piątek spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, by rozmawiać m.in. o odblokowaniu pieniędzy z KPO dla Polski. Przy wejściu do parlamentu udzielił krótkiego komentarza zagranicznym mediom. Nagranie z tego spotkania udostępniła agencja AP. Tusk otwarcie przyznał, że to wyjątkowy czas dla niego i Polski, ponieważ odzyskanie władzy w kraju "nie było łatwym zadaniem". Nowy premier Polski wypowiedział też ważne słowa ws. Ukrainy. Przyznał, że nie jest zadowolony z tego, jak wygląda obecna sytuacja geopolityczna. - Jest to również bardzo szczególny moment ze względu na kontekst geopolityczny. I jestem trochę smutny, że w rzeczywistości nic się nie zmieniło. Sytuacja jest coraz gorsza, zwłaszcza jeśli chodzi o Ukrainę i rosyjską agresję - dodał Tusk.