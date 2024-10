"Bardzo dobry manewr". Ekspert chwali decyzję Tuska

- Jeżeli chodzi o alkotubki, to myślę, że mieliśmy do czynienia z typową paniką moralną. To jest mechanizm w naukach społecznych, który pokazuje, że kiedy pojawi się pewien kryzys, który bardzo oburza szeroką publiczność, to wymusza bardzo szybkie działania. Stąd szybka reakcja rządu - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski socjolog polityki dr hab. Wojciech Rafałowski. Pytany o kryzys związany z powodzią na południu Polski, ekspert ocenił, że rząd Donalda Tuska "pokazał bardzo dużą sprawczość”. - Transmisje sztabów kryzysowych to był bardzo dobry manewr z wizerunkowego punktu widzenia, bo pokazał, że każda sprawa od razu jest omawiana, od razu jest poddawana kontroli. Jakakolwiek wpadka od razu jest załatwiana - tłumaczył Rafałowski.