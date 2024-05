Tusk w Pałacu Prezydenckim. Aluzje do TVP i sprawy Tomasza Sz.

- W mediach publicznych możemy każdego dnia wysłuchiwać krytycznych ocen na temat działania także pana ministra, czy moich. Dziś wydaje się to czymś oczywistym, ale kiedy obejmowaliśmy swoje urzędy, kiedy pan minister Sienkiewicz zaczynał swoją pracę jako minister kultury, to wydawało się to rewolucyjnym i bardzo ambitnym zamiarem, by media publiczne stały się znów mediami wolnymi i mediami, które mogą, mają prawo także do krytycznych sądów na temat władzy wykonawczej — mówił Tusk dziękując za to byłemu ministrowi kultury.