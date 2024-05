Tusk wygarnął wszystko przy Dudzie. Poszło o Sienkiewicza

- Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważnym zadaniem było przywrócenie publicznej roli mediów. Minister Bartłomiej Sienkiewicz podjął się tego zadania. W sumie najlepszą recenzją tych 5 miesięcy pańskiego działania, panie ministrze, był fakt, że dzisiaj w mediach publicznych możemy każdego dnia wysłuchiwać krytycznych ocen na temat działań pana ministra, czy moich. Dziś wydaje się to czymś oczywistym, ale kiedy obejmowaliśmy swoje urzędy, to wydawało się to rewolucyjnym i bardzo ambitnym zamiarem, by media publiczne stały się znowu mediami wolnymi - mówił premier.