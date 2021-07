Tusk w Gdańsku. Wygłosił "spektakularne teksty"

Chwytliwe teksty, nawiązywanie do emocji, krytyka rządu. To wszystko znalazło się w przemówieniu Donalda Tuska w Gdańsku, który wraca do polskiej polityki. Wystąpienie byłego premiera skomentowała w programie "Newsroom WP" profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. - Było w tej przemowie wiele spektakularnych tekstów, tekstów chwytliwych, które są łatwe do zapamiętania. To jest w stylu Tuska, ale to jest nowa, odświeżona odmiana stylu retorycznego byłego premiera. Lata spędzone w Brukseli nie poszły na marne i to było widać – mówiła profesor. Jak dodała, powrót Tuska, to nowa odmiana formy politycznej w Polsce. A to spowoduje pogłębienie podziałów w kraju.