Tusk w "Die Zeit” wspomina "dramatyczny" moment. "Mój własny kraj głosował przeciwko mnie”

- Jeśli odpuścimy sobie obronę wolności, praworządności i praw człowieka, będzie to koniec UE - ocenił Donald Tusk w rozmowie z "Die Zeit”. Ustępujący przewodniczący RE twierdzi, że od początku alarmował kraje członkowskie ws. "problemu", jakim jest Rosja.

„Sami jesteśmy swoim wrogiem”

Donald Tusk nie zgodził się z opinią dziennikarza, jakoby 30 lat po upadku komunizmu Europa nadal była podzielona na Wschód i Zachód. "Podczas każdego kryzysu w UE były różne podziały między różnymi krajami. Ok, gdy chodzi o rozdzielenie uchodźców, to linia sporu przebiegała przede wszystkim między Wschodem a Zachodem. W przypadku innych dyskusji na temat migracji obraz jest bardziej zróżnicowany. A w strefie euro najważniejszy konflikt rozgrywa się między północą a południem, często przede wszystkim między Francją a Niemcami. Wschodnie kraje strefy euro, Słowacja i kraje bałtyckie nigdy nie sprawiały problemów” - ocenił Tusk, dodając, że w UE stale trwa szukanie kompromisów.

Ocenił jednak, że "największym naszym wrogiem jesteśmy my sami: nasze słabości i nieufność wobec naszych własnych fundamentalnych wartości”. "Tego się boję. Jeśli my, Europejczycy skapitulujemy wobec naszego postanowienia, by strzec wolności, praworządności i praw człowieka, to będzie to koniec UE i Europy” - powiedział.