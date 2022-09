Tusk rosyjskim trolem? Dudek: Morawiecki ma jakiś problem

- Premier Morawiecki ma jakąś obsesję na punkcie Donalda Tuska i to jest błąd (...). Widzimy, że premier atakuje przywódcę głównej partii opozycyjnej - mówił prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gość programu Newsroom Wirtualnej Polski był pytany o ostatni wywiad Mateusza Morawieckiego, w którym premier zaatakował Donalda Tuska. - Natężenie i język, jakiego używa, świadczy o tym, że tu jest jakiś problem bardzo poważny. I teraz pytanie: w jakim stopniu to wynika z jakiegoś osobistego poczucia zagrożenia przez premiera Morawieckiego osobą Tuska, a w jakim stopniu to wynika z chęci przypodobania się prezesowi Kaczyńskiemu. Powiedzmy jasno: cała pozycja polityczna Mateusza Morawieckiego opiera się na tym, że musi on nieustannie przekonywać do siebie prezesa PiS - dodał Dudek.