Tusk przerywa milczenie. Zdradził szczegóły. I zaprosił na spotkanie

Tusk przerywa milczenie. Zapowiada spotkanie

Polityk zaprosił też wyborców na otwarte spotkanie do Wrocławia. "Stęskniłem się za wami. Gabinety gabinetami, rozmowy rozmowami, ale chcę znowu wrócić do was, uczciwie opowiedzieć o wszystkim, co się działo w ostatnich dniach, i oczywiście odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Będę we Wrocławiu, w Jagodnie, w poniedziałek o godzinie 18. Do zobaczenia" - powiedział Tusk. To właśnie w tym miejscu jedna z komisji wyborczych była otwarta do godz. 3 rano w trakcie ostatnich wyborów - ze względu na dużą liczbę chętnych do głosowania.