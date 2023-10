"Tusk prowadzi tą waszą furmankę". Pracownik TVP zaatakował już na starcie

- Donald Tusk i Platforma Obywatelska lecz także i PSL doprowadzą do przyjęcia nielegalnych imigrantów do Polski. Opowieści o tym, że są przeciwni takiemu rozwiązaniu to kłamstwo - powiedział już na początku prowadzący program "Woronicza 17" Miłosz Kłeczek, nie ukrywając, którą stronę politycznego sporu reprezentuje.