"Cenzura mediów Orlenu". Darmowe laurki kandydata PiS, odmowa wykupienia reklamy przez opozycję

"Na usługach PiS"

Marzena Okła-Drewnowicz, jedynka na świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej, nie ma wątpliwości, że takie zachowanie mediów to cenzura. - To są media na usługach PiS, do których płyną pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Echo Dnia ma służyć przede wszystkim obecnej władzy. Odmawiają publikacji płatnych reklam, bo boją się, że prawda dotrze do mieszkańców. To oznacza, że opozycja musi sama docierać do ludzi, ale w reakcji widzę potężne zaangażowanie ludzi w naszą kampanię. Jeszcze nigdy nie było takiego wsparcia jak teraz – komentuje.