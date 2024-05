Tusk: Pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Macierewicza

- Rzeczą najważniejszą jest pełne odzyskanie kontroli nad tym co się dzieje na terytorium państwa polskiego. Odzyskujemy tę kontrolę, nie było takiej kontroli. Mówimy tu zarówno o wymagających zbadaniach wpływach rosyjskiej agentury, czy generalnie Kremla na to co się dzieje w Polsce także na różnych szczeblach władzy i administracji. Do tego będzie potrzebna komisja, o której wspominałem - powiedział Donald Tusk w TVN24.