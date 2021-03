Tusk ostro o władzy. "Czas hańby"

Donaldowi Tuskowi niecodziennie zdarza się publicznie zabierać głos w mediach społecznościowych. We wtorek odniósł się jednak do obecnej sytuacji politycznej. - Okradają własny naród w czasie tragicznej zarazy - ostro skomentował lider Europejskiej Partii Ludowej. - Trzeba to wreszcie głośno powiedzieć - dodał na końcu.