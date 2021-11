Tusk oskarża Kaczyńskiego. Nowacka dolała oliwy do ognia

Co najmniej kilku polityków opozycji otrzymało wulgarne wiadomości z groźbami śmierci. Identycznego maila dostał też Donald Tusk. Szef PO wygłosił oświadczenie, w którym zwrócił się do prezesa PiS. - Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - mówi na opublikowanym w sieci nagraniu. Co na to posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka? Czy zgadza się ze słowami Tuska? - Oczywiście. Kaczyński ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce. Oni rządzą - rządzi PiS. Mógłby przeciąć spiralę nienawiści - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Proszę włączyć TVP - ten ściek, który leci na polityków opozycji, tę zgodę na nienawiść. Wczoraj były urodziny Pawła Adamowicza. Byłyby urodziny Pawła Adamowicza, gdyby nie to, że został zamordowany, a przez wiele miesięcy trwała kampania nienawiści wobec niego - wskazała posłanka. - Trzeba powiedzieć wyraźnie (...) Politycy PiS odpowiadają za atmosferę polityczną w Polsce - za to, w jaki sposób traktuje się drugiego człowieka. Oni cały czas prowadzą kampanię nienawiści. TVP uczy swoich odbiorców, żeby gardzili opozycją. I co robią? Nic nie robią - kontynuowała Nowacka. Jak poinformowała, każdy poseł i każda posłanka, którzy dostali pogróżki, zgłosili sprawę na policję.