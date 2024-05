"Tusk oddał pole". Wskazała komunikacyjną porażkę koalicji

Kilku ministrów i wiceministrów koalicyjnego rządu startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Politolożka prof. Małgorzata Molęda-Zdziech mówiła w programie "Newsroom WP", że jest to "sytuacja jest trudna", ponieważ "wciąż nie pozostaje dobrze uargumentowana i wyjaśniona opinii publicznej". - Tak jak w przypadku ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza od początku mówiono, że on obejmuje funkcję na chwilę, tak w wypadku innych ministrów i rzeszy wiceministrów jest to dyskusyjne. Obywatele mogą czuć się zawiedzeni - oceniła. Dodała, że Donald Tusk popełnił tutaj błąd w polityce komunikacyjnej, "oddając pole bez podawania konkretnych argumentów". - Niektórzy wyborcy mogą się zniechęcić i nie chcieć już głosować (wyborach europejskich - red.) - podsumowała.

