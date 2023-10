Tusk oceniony po debacie. Wymowne słowa ekspertki

- Rzeczywiście widać było niepewność do tego jak zachować się w tej sytuacji, wśród prowadzących, którzy byli mu nieprzychylni. Im dłużej trwało to, co nazwano debatą, tym był pewniejszy i nieoczekiwane zakończenie pokazało jego wiecową formę - skomentowała występ Donalda Tuska po debacie wyborczej w TVP , prof. Małgorzata Molęda-Zdziech w specjalnym wydaniu programu Newsroom. Zdaniem politolożki debata przeprowadzona przez TVP nie miała nic wspólnego z prawdziwą definicją debaty. Molęda-Zdziech podkreśliła w trakcie oceny wszystkich uczestników, że lider opozycji Donald Tusk musiał mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu podczas poniedziałkowego wieczoru. Według ekspertki, TVP złamało zasady gry, przesuwając godzinę debaty na godz. 18.30. - Najlepszy czas antenowy jest raczej po wiadomościach, gdy możemy sobie usiąść i przysłuchiwać się takiej debacie, a nie tutaj o 18.30. Taka godzina jest bardziej kolacyjna. To godzina, która nie służy takiej rozmowie - dodała. Molęda-Zdziech zarzuciła też prowadzącym Michałowi Rachoniowi i Annie Bogusiewicz-Grochowskiej, przeprowadzenia debaty według ścisłych reguł, które miały postawić opozycję w złym świetle. - Kandydaci i kandydatka mogli tylko odpowiadać na pytania. Pytania prowadzących były rzeczywiście dłuższe niż odpowiedzi uczestników debaty. Prowadzący pozwalali sobie na komentarze lub opinie, które stawiały w dobrym świetle obóz rządzący - podkreśliła socjolożka.