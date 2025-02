Tusk o zarzutach dla Morawieckiego. "To było nasze zobowiązanie"

- Byłem szefem Rady Europejskiej, kiedy byłem wzywany m.in, do prokuratury. Przyjeżdżałem, nie ukrywałem się. Mateusz Morawiecki de facto nie miał wyjścia - mówił o wezwaniu byłego premiera do prokuratury Donald Tusk.

- Rzeczywistość jest trudniejsza, niż była przedtem. Ta zmiana w Waszyngtonie stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania - mówił Donald Tusk. - To inna i trudniejsza rzeczywistość, ale trzeba sobie z nią poradzić. Ci, którzy mają coś do powiedzenia Donaldowi Trumpowi, powinni to wykorzystać - dodał premier pytany o stosunki Europy z USA.