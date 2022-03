Tusk o TVP: zamknijcie tę szczujnię

- Wczoraj w rządowej telewizji usłyszałem, że EPP to partia Putina. Na Ukrainie by dziś nie przyszło do głowy, by używać mediów do skłócania narodu w czasie wojny - stwierdził lider PO Donald Tusk podczas kongresu "Bezpieczna Polska". Przypomniał, że do EPP należą także mer Kijowa Witalij Kliczko i były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Zaapelował też do rządzących, by "zamknęli tę szczujnię".