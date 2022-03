Tusk pozwał Sakiewicza za wypowiedź o śmierci prezydenta Kaczyńskiego

W piątkowej rozmowie z PAP redaktor naczelny "GP" podtrzymał te słowa. - Sprawa jest oczywista, to przecież rząd podjął decyzję o obniżeniu statusu (lotu TU-154M) HEAD. To prawa ręka Donalda Tuska, pan (Tomasz) Arabski umawiał się z KGB-istami w Moskwie, co do przebiegu wizyty, a potem w czasie śledztwa się zachował tak, jakby był współwinny. To tylko potwierdzało moim zdaniem, że ryzykowali życiem prezydenta. Czy to planowali, tego nie wiem - powiedział Sakiewicz.