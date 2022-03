Jobbik i Donald Tusk. Eksperci prześwietlają kontrowersyjną partię na Węgrzech

- W przypadku Jobbiku i profilu tej partii w ostatnich latach dokonała się ogromna zmianę. Kiedyś faktycznie było to ugrupowanie skrajnie prawicowe, prorosyjskie i antyzachodnie. Dzisiaj jest w sojuszu partii opozycyjnych, który jest w gruncie rzeczy, liberalno-lewicowy, a mający różne odcienie – od prawej do lewej strony. Miarą zmiany Jobbiku jest to, że obecnie jest w stanie popierać wprowadzenie waluty euro na Węgrzech. Partia, która kiedyś paliła flagi unijne, dzisiaj całkowicie zmieniła podejście do Zachodu i Unii Europejskiej. Dziś bliżej jej zdecydowanie do centrum niż do nacjonalistycznego ugrupowania - mówi Wirtualnej Polsce Andrzej Sadecki ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich specjalizujący się w polityce wewnętrznej i zagranicznej Węgier.