Krótkie starcie Tuska z reporterką TVP. "Mogę debatować z mocodawcą"

"Für Deutschland", czyli zmasowany atak TVP na Tuska

Były premier od powrotu do Polski wielokrotnie podkreślał swój negatywny stosunek do Telewizji Polskiej. Nie ma w tym nic dziwnego, bo od tego momentu "Wiadomości" i inne programy TVP prowadzą w stosunku do niego niespotykany dotąd atak medialny.