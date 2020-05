Tusk napisał o Morawieckim. "Mateusz nie zawsze mija się z prawdą"

Mimo że Tusk nie wymienił nazwiska obecnego szefa rządu, komentujący nie mieli żadnych wątpliwości, że to właśnie o Morawieckim mowa. Wśród komentarzy znalazł się m.in. wpis Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera i ministra gospodarki. Piechociński dodał zdjęcie ich wspólne zdjęcie, na którym Tusk wręcza nominację Morawieckiemu. "I mówił to z uśmiechem" – napisał polityk PSL, były wicepremier. Wpis byłego premiera skomentował również wicerzecznik PiS Radosław Fogiel: "Przecież funkcja Donalda Tuska w Platformie to przewodniczący...". Kolejny polityk PiS, Krzysztof Sobolewski, Donalda Tuska określił mianem "hejtera z Brukseli".