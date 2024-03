Tusk i Sikorski naciskają na Amerykanina. Wymowny wpis

Ukraina czeka na pomoc. Mike Johnson zwleka

Chodzi o opiewający na 95 mld dolarów pakiet wydatków na pomoc Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi, który został już przegłosowany w lutym przez amerykański Senat. Wciąż nie został jednak podjęty w Izbie Reprezentantów przez spikera Mike'a Johnsona, mimo że niemal na pewno otrzymałby poparcie większości. Johnson uzasadniał to dotąd różnymi powodami, najpierw domagając się jasnej strategii od Białego Domu, potem twierdząc, że Ameryka musi najpierw zająć się bezpieczeństwem własnych granic, a ostatnio zapowiadając, że zajmie się tym po uchwaleniu budżetu, co ma nastąpić do 22 marca.