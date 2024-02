Tusk na nartach. Podróż za "dwa tysiące złotych"

14 godzin za kółkiem

Sama podróż - wedle szacunków - na trasie Warszawa - Bellamonte powinna trwać ok. 14 godzin. Odległość do pokonania to ok. 1,3 km. "Fakt" przyjął, że samochód premiera spala ok. 8 litrów paliwa na każde przejechane 100 km. Dziennik założył jednocześnie, że premier podróżował jedynie z żoną, widoczna na zdjęciu wnuczka szefa rządu dojechała do Włoch innym pojazdem.