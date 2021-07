Tusk mówi o "strasznych rzeczach". Dostanie ochronę? Polityk PO opowiada o reakcji tłumu

"Jestem przekonany, że to szczucie się źle skończy. Ja i moja rodzina mamy każdego dnia tego przykłady. Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce" - powiedział przed Sejmem Donald Tusk po serii pytań pracowników TVP. Czy on i jego rodzina otrzymają ochronę? - Takie pytanie padło podczas spotkania z Donaldem Tuskiem na dziedzińcu zamku w Szczecinie. Wie pan, co ludzie odpowiedzieli? Ludzie krzyknęli: my jesteśmy pana ochroniarzami. To ludzie chronią Donalda Tuska, bo oni chcą, żeby z nami był, żeby toczyła się normalna debata - odpowiedział gość programu "Tłit" w WP, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Dopytywany o profesjonalną ochronę odparł, że "są to decyzje, które na pewno będą rozważane". - Ale za wcześnie, by o tym dyskutować - dodał.