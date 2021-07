"Tusk - mistrz plastikowości". Śmiech w studiu WP: Znam tego faceta

”Jezus Maria, przecież PO jest taka plastikowa, że aż mnie to boli. Mistrzem plastikowości jest Donald Tusk. On jest królem cynizmu” - powiedział w 2009 roku gość programu "Tłit", były wiceminister zdrowia i polityk PO, Bartosz Arłukowicz. Prowadzący program Patryk Michalski poprosił go o komentarz do tych słów. - Znam faceta, który to powiedział, kiedy był jeszcze młodym i mało doświadczonym człowiekiem - odparł z uśmiechem Arłukowicz. Opowiedział, że kiedy przystępował do Platformy Obywatelskiej, te słowa zacytował mu Paweł Graś. - Stwierdził wówczas: "Mów, co jeszcze powiedziałeś?". Odparłem: "Paweł, zamknijmy to kropką" - opowiadał Arłukowicz. Dodał, że ostatnia sobota, gdy Donald Tusk wrócił do przewodniczenia PO, była dla niego symboliczna. - To była dokładnie 10 rocznica. 10 lat wcześniej Donald Tusk mnie przyjmował do Platformy Obywatelskiej - wyznał polityk PO. Na pytanie, czy żałuje wypowiedzianych w 2009 roku słów odparł, że był wówczas "dużo młodszym człowiekiem, niedoświadczonym".