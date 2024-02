Tusk kpi ze słów Kaczyńskiego. "Ogłosił, że mamy być szczęśliwi, że nie skończyliśmy jak Nawalny"

- Wczoraj z niezwykle brutalną dobitnością doszły do mnie słowa, które prezes Kaczyński wygłosił w Opocznie. Pan prezes Kaczyńska ogłosił, że powinniśmy być szczęśliwi, że wtedy kiedy rządził PiS, nie skończyliśmy jak Nawalny. On to powiedział wczoraj do ludzi, do mediów: o co cały ten raban, o co oni się awanturowali, przecież mógł ich spotkać - i tu miał na myśli Rafała i mnie, i was wszystkich - los Nawalnego. Łaskawca - powiedział Donald Tusk.