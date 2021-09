Tusk kąśliwie o Morawieckim. "Premier polskiego rządu nie wie, ile kosztuje chleb"

W sobotę w Płońsku odbył się Konwent Krajowy Platformy Obywatelskiej. Podczas swojego wystąpienia szef PO Donald Tusk odniósł się m.in. do istotnej roli Polski w Unii Europejskiej oraz do niefortunnych słów premiera Mateusza Morawieckiego o cenie chleba. Jak stwierdził, „trudno się wierzy władzy”. - Trudno mi jakoś uwierzyć premierowi, nie tylko dlatego, że znany jest z dużej wyobraźni. Tutaj będę bardzo, bardzo delikatny i nie będę już wracał do tych bajek o Pinokio, ale jak pamiętacie, premier na pytanie o cenę chleba wykonał jakieś niezwykłe piruety, byleby ominąć odpowiedź na to pytanie – powiedział Tusk. Przypomniał także swoją debatę z Jarosławem Kaczyńskim z 2007 roku, w której zadał podobne pytanie prezesowi PiS. - Ja go wtedy też zapytałem czy ma choćby zielone pojęcie ile kosztuje chleb. Nie wiedział. Nic się nie nauczyli. Mamy dzisiaj rok 2021. Premier polskiego rządu nie wie, ile kosztuje chleb i nie chce wiedzieć – stwierdził szef Platformy, dodając do tego niedawną wypowiedź posła PiS Marka Suskiego o cenie masła. - Może jest tak, jak to powiedział znany Europejczyk poseł Marek Suski. Pytany w jednej z rozgłośni o cenę masła, jeśli dobrze pamiętam. I odpowiedział „mnie to nie interesuje”- skwitował uszczypliwie Donald Tusk.