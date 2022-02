Tusk jako prowadzący teleturniej? Niecodzienne porównanie w "Wiadomościach"

Następnie widzowie Telewizji Polskiej usłyszeli wypowiedź Samuela Pereiry, szefa portalu tvp.info. - Patrząc, jak głosowali europosłowie PO w sprawie wstrzymania pieniędzy dla Polski, to hasło "to nie są patrioci, to są idioci" pasuje bardziej do tych polityków - stwierdził Pereira.