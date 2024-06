Tusk dostał pytanie. "Będziesz siedział w piekle za to"

W trakcie konferencji prasowej głos zabrał dziennikarz Telewizji Republika Adrian Borecki, który zwrócił się do premiera z pytaniem o śmierć polskiego żołnierza , który w czwartek zmarł w wyniku obrażeń poniesionych na granicy.

- Panie premierze, czy to prawda, że pomimo stwierdzenia śmierci mózgu, kazano podtrzymywać ciało zamordowanego żołnierza aż do wyborów? - krzyknął reporter w kierunku Tuska.

Na pytanie natychmiast zareagowała podsekretarz stanu w KMPR Agnieszka Rucińska. - Będziesz siedział w piekle za to, wiesz? - oznajmiła. - Nie będziecie akredytowani, jeżeli będziecie na oświadczeniach zadawać pytania w taki sposób. Nie będą wydawane akredytacje, jeżeli nie będziecie się stosować do zasad - dodała, zwracają się do pracowników TV Republika.