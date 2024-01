Tusk chciałby monopol na media? Poseł PiS: my wprowadzaliśmy pluralizm

Media publiczne są w stanie likwidacji. Jarosław Kaczyński podczas sobotniego wystąpienia mówił, że zrobią wszystko by wygrać walkę o media publiczne oraz ujawnił pomysł stworzenia dużej prywatnej telewizji, która będzie wolna. Prowadzący program "Tłit" Michał Wróblewski zapytał, Krzysztofa Szczuckiego, czy nowa telewizja prezesa PiS miałaby być na wzór Telewizji Republiki, która teraz cieszy się popularnością. -Nie wiem, jakby to miało wyglądać, natomiast bardzo się cieszę, że Telewizja Republika ma taką pozycję, bo pluralizm na rynku mediów publicznych jest potrzebny. Donald Tusk chciałby domknąć system, chciałby stworzyć system monowładzy medialnej - mówił polityk PiS. Dodał również, że w ich przypadku nie można mówić o takim zamykaniu systemu, ponieważ oni jedynie wprowadzali pluralizm. Prowadzący skorzystał również z okazji i ponownie zaprosił Jarosława Kaczyńskiego do naszego studia.