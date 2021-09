Tusk chce zmian w konstytucji. Jest komentarz Kancelarii Prezydenta

Jak dodał, kraje członkowskie Wspólnoty muszą jednak często ostro zabiegać o realizację własnych interesów. - UE to nie jest klub państw w którym każde państwo chce dopomóc drugiemu, tylko to jest taki związek, w którym każdy walczy, czasem bezwzględnie i brutalnie, o własne interesy. Jeżeli Donald Tusk tego nie rozumie, to spuśćmy nad tą postawą zasłonę milczenia - oświadczył polityk.