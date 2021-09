Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej w Płońsku

- Spojrzałem na tę wymowną ścianę z flagami (...) to też jest przecież symboliczne. Jesteśmy w pierwszym rzędzie Polakami, jesteśmy patriotami. Wiemy, że nie ma nieważnego miejsca w Polsce, że nie ma nieważnego Polaka. - mówił Tusk. - Wiemy też co to znaczy być Europejczykiem (...) Dzisiaj tym właśnie jest patriotyzm, by za wszelką cenę bronić Polski w Unii Europejskiej - dodał.