Turystyczny raj ma coraz większy problem z oszpeconymi Chińczykami

Napływ oszpeconych chińskich żebraków na ulice Bangkoku

Według doniesień portalu każdy żebrak zarabiał dziennie ponad 10 000 bahtów tajskich (284,5 dolara). To prawdziwe kokosy, bo przeciętne miesięczne wynagrodzenie świeżo upieczonego absolwenta uniwersytetu w Tajlandii to w tym roku od 10 do 15 tysięcy bahtów, a policjant z drogówki dostaje od 8 do 10 tysięcy.