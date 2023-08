Turyści w Wielkim Kanionie padają jak muchy. Strażnicy parku: "Rozmawiamy z ludźmi"

Kaprysy pogody dopadają turystów na szlakach w każdej części świata. Na to, że nadal zbyt wiele osób wyrusza do turystycznych atrakcji bez świadomości zagrożeń, bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy o turystycznych dobrych praktykach, narzekają też służby ratunkowe w Parku Narodowym Wielki Kanion Kolorado. Strażnicy i ratownicy chwytają się różnych sposobów, by zapobiegać katastrofom na szlakach.