Turyści świadkami narodzin wieloryba. "To było niesamowite"

Na początku turyści dostrzegli samicę wieloryba. Zwierzę było niespokojne, poruszało się bardzo chaotycznie, aż w końcu zaczęło pływać w kółko i nagle w wodzie pojawiła się krew. - Normalnie, gdy widzisz krew w wodzie, to nie jest to dobry znak. Od razu przyszło mi jednak do głowy, że to jest samica, która rodzi. Zaalarmowałam kapitana i zaczęłam robić zdjęcia - relacjonuje Stacie Fox, która pracuje dla Kapitana Dave'a od trzech lat, jak podaje stuff.co.nz.