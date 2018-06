Turyści grożą bojkotem nadmorskich smażalni ryb. To będzie ich zemsta za zabijanie fok

- Skoro rybacy chcą zabijać foki, nie kupujmy już ryb w nadmorskich smażalniach - nawołują internauci. To kolejna odsłona narastającego konfliktu wokół polskich fok. Rybacy twardo obstają przy swoim i nadal chcą "tępić szkodniki".

Wrażliwi na los pięknych zwierząt turyści skrzykują się do bojkotu nadmorskich smażalni. Coraz więcej osób deklaruje, że nie kupi już dorszy, fląder i bałtyckich łososi, jeśli ceną na podanie tych ryb na talerzu, miałoby być zabijanie fok.

- Nasza rodzina solidarnie postanowiła, że nie kupi żadnego produktu od polskich rybaków! Może otrzeźwieją te kaszubskie (...), jak nie będą mieli co jeść! - pisze oburzona pani Marta.

- Każdy kto kocha przyrodę powinien darować sobie kupowanie ryb nad morzem. Zróbmy to dla tych kilku fok, które mamy nad naszym Bałtykiem - dodaje pani Lidia. Wielu sympatyków helskiego fokarium pisze, że to powinien być koniec kupowania ryb bałtyckich. Internauci nawołują też, aby 28 czerwca w święto rybaka zorganizować protest w obronie fok.