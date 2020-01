Turek. 19-latek z zarzutem zabicia brata. Mieszkańcy wstrząśnięci

Turek. Sąsiedzi 19-letniego Macieja J. i jego 9-letniego brata Adama są w szoku po tragedii, która wydarzyła się w sylwestra. Starszy chłopak usłyszał zarzut zabicia młodszego. Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat rodzina doświadczyła już kilku tragedii.

W rozmowie z Polsat News podkreślili, że "to była spokojna rodzina", "młodszy chłopiec być spokojny, a starszy zachowywał się poprawnie". - Nic nie wskazywało na to, że coś takiego mogło się zdarzyć - powiedziała jedna z sąsiadek. Inni mieszkańcy przyznali, że bracia często kłócili się o dostęp do komputera, by grać w gry.